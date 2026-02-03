Margarita Condori Quispe (41) se dedicaba a la venta ambulatoria en Arequipa y tenía la intención de regresar al Vítor para abrir su propio negocio. Ese proyecto fue truncado tras ser asesinada al interior de una habitación alquilada en el distrito de Yura.

Ayer, sus familiares acudieron a la morgue central para retirar el cuerpo y trasladarlo a su tierra natal, donde será sepultada en el cementerio municipal de Vítor.

Trabajo ambulante y esfuerzo diario

La hermana de la víctima contó a Correo que, tras perder hace cinco años al padre de su hija, Margarita decidió dejar el valle y buscar nuevas oportunidades en la ciudad. Se instaló en el sector de Zamácola, en Cerro Colorado, y comenzó a vender gelatinas y marcianos de manera ambulante.

“No tenía un lugar fijo. Caminaba por Cerro Colorado y también por el Mercado San Camilo. Siempre trabajaba sola”, relató su hermana.

Últimas llamadas antes de desaparecer

La tarde del viernes, Margarita llamó a su hermana para pedirle un yapeo de S/50 con el fin de pagar una atención odontológica. Horas después, volvió a comunicarse para decir que iba a reemplazar a alguien en un trabajo, sin dar mayores detalles.

“Una mujer contestó luego el celular de mi hermana y me dijo que eso iban a hacer, y me cortó”, señaló la familiar. Desde entonces, no volvieron a saber de ella.

Al día siguiente, la odontóloga confirmó que Margarita sí había acudido a la cita y que escuchó cuando la llamaron por teléfono. “Ya voy a ir a tu encuentro”, respondió entonces la víctima, según la profesional.

Hallazgo del cuerpo en Yura

Mientras la familia realizaba averiguaciones, vecinos de la asociación Camineros Empleados 2 de Yura reportaron el hallazgo del cadáver de una mujer en la habitación que alquilaba Simión Cruz G. desde hace cuatro meses.

La víctima murió desangrada tras recibir múltiples cortes en el pecho y el cuello. Posteriormente fue identificada como Margarita Condori.

Familia descarta relación sentimental

La hermana negó que existiera una relación amorosa entre la víctima y el hombre que alquilaba la habitación. “No eran pareja. No conocemos a ese hombre, nunca hemos escuchado su nombre”, afirmó, al exigir que se investigue y se capture al responsable.

Del sospechoso se conoce que es natural de Cusco, trabajaba en construcción y se encuentra no habido desde que se halló el cuerpo.

Primer feminicidio del 2026 en Arequipa

El asesinato de Margarita Condori es el primer feminicidio registrado en Arequipa en 2026. De acuerdo con la Fiscalía, en 2025 se reportaron más de 16 mil denuncias por agresiones contra mujeres e integrantes del grupo familiar en la región. El año pasado se registraron cuatro feminicidios, cuyos imputados cumplen prisión preventiva.