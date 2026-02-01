En menos de 24 horas, el distrito de Yura vivió dos hechos de violencia hacia la mujer, causando gran consternación en la población; se trataría del primer caso de feminicidio del año y un ensañamiento hacia una madre de familia, ocurridos entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado.

FEMINICIDIO

En la Asociación Camineros Empleados, al costado del “Parque de la Madre”, alrededor de las 5:00 horas del sábado se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer, aún sin identificar, dentro de una habitación de un inmueble que era alquilado a varias familias; este sería el primer caso de feminicidio del año en Arequipa por las circunstancias del hecho.

Fue uno de los inquilinos quien dio el aviso al personal de Serenazgo de Yura tras percatarse de rastros de sangre y posterior hallazgo de un cuerpo en la habitación alquilada por Simion Cruz Gámez, principal sospechoso del crimen, quien era frecuentado por la occisa, señalada como su pareja.

El ahora buscado por la Policía Nacional habría incrustado un arma blanca en el pecho de la víctima, causándole una hemorragia; posteriormente, recostó el cuerpo en la cama, cubriéndolo con una frazada y dejando el lugar.

Hasta la zona se constituyó personal de Criminalística y el Ministerio Público para las diligencias del caso, las mismas que tomaron más de 2 horas y terminaron con el traslado del cuerpo hacia la morgue de Arequipa, donde hasta la tarde aún no era identificada y tampoco se reportó la presencia de familiares de la mujer que tendría entre 35 y 50 años.

La fiscal provincial Marilú Ramírez Tito, del segundo despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, señaló, al término de las diligencias, que se trata de una muerte violenta.

TENTATIVA

El otro caso que genera indignación en Yura es la golpiza sufrida por una madre de familia a manos del padre de sus hijos, quien en estado de ebriedad ingresó de manera violenta a su domicilio, rompiendo la ventana de la puerta y agrediendo de igual manera a sus dos menores hijos de 3 y 10 años.

Este hecho se registró en el primer paradero, cerca de Apipa, hasta donde Deyvi Diaz Cahuata (38) llegó y golpeó salvajemente a S. J. B. G. (31), sin importarle la súplica de sus hijos. Los gritos hicieron eco en personas que transitaban por la zona, quienes llamaron a Serenazgo para auxiliar a la víctima, que fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza.

El agresor intentó fugarse del lugar, pero fue detenido por personal de la comisaría de Ciudad de Dios, siendo conducido a esta dependencia policial. En tanto, la víctima pasó por examen médico legal tras pasar por exámenes en el nosocomio al tener lesiones de consideración en diversas partes del cuerpo.

Familiares de la madre de familia llegaron hasta la comisaría de Ciudad de Dios la mañana del sábado, exigiendo que el agresor no sea liberado, recalcando que son reincidentes los episodios de violencia y temen que, de quedar libre, pueda atentar contra la vida de S. J.

“Ellos vivían en Camaná, y cuando vivía lejos de la familia, él siempre la agredía. (Mi sobrina) nos llamaba a nosotros llorando, diciendo “¿qué hago?”, advirtió la tía, quien describe al agresor como un tipo violento, además de advertir que este cuenta con una licencia para portar arma de fuego, además de trabajar como animador de fiestas infantiles.