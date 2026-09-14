Un derrumbe de piedras interrumpió durante la madrugada el tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 727, en el sector de Quebrada Honda, entre Ático y Ocoña, en la provincia de Caravelí, Arequipa. El desprendimiento sorprendió a los vehículos que circulaban por esta vía y obligó a suspender temporalmente el paso.

De acuerdo con los conductores y pasajeros, los primeros vehículos quedaron varados alrededor de las 4:00 horas. La interrupción afectó principalmente a los buses interprovinciales que cubren la ruta entre Arequipa y Lima, cuyos pasajeros tuvieron que permanecer dentro de las unidades mientras esperaban que se despejara la carretera.

La espera se prolongó por más de cuatro horas. En medio de la congestión, algunos pasajeros decidieron bajar de los buses y ayudar a retirar las piedras de la carretera, según se observa en un video difundido por medios locales de Atico. Mientras ellos colaboraban con el retiro de los bloques más pequeños, maquinaria pesada trabajaba en la zona para remover una mayor cantidad de escombros.

Provías Nacional ya ejecuta labores de limpieza para liberar completamente la vía. Sin embargo, mientras continúen estos trabajos, el tránsito permanece restringido y ya hay una demora de al menos 4 horas para que los vehículos lleguen a sus destinos.

Los deslizamientos continuarían en la vía, mientras continúen las lloviznas o lluvias de intensidad, por lo que se prevé habilitar la antigua carretera, pero falta realizar trabajos de habilitación.