La presidenta Keiko Fujimori insistió al Congreso aprobar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para acelerar la recuperación de la infraestructura educativa. El pedido se mantiene en evaluación en el Parlamento, donde hasta el momento seis comisiones de la Cámara de Diputados se han pronunciado en contra de distintos aspectos de la propuesta.

Fujimori realizó el llamado durante la presentación del plan educativo para los próximos cinco años, que contempla reconstruir 2,000 colegios y modernizar otros 3,000. La mandataria sostuvo que estas medidas permitirán atender las deficiencias de infraestructura y servicios básicos que persisten en las instituciones educativas.

La presidenta señaló que el Ejecutivo ya viene utilizando decretos de urgencia para implementar algunas medidas, pero consideró necesario que el Congreso evalúe la delegación de facultades. Según explicó, el objetivo también está relacionado con la recuperación del orden y la atención de sectores como educación y salud.

“Sí. Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia. El propio ministro Chang ha anunciado uno de ellos. Pero yo de todas maneras apelo eh a la reflexión, a la objetividad del Parlamento eh porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden”, indicó.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec





¿Qué acciones anunció para el sector de Educación?

Durante una conferencia de prensa, la mandataria explicó que el plan educativo contempla la reconstrucción de 2,000 colegios y la modernización de otros 3,000 durante los próximos cinco años. Fujimori indicó que solo el 30% de los colegios cuenta actualmente con infraestructura de agua, saneamiento y electrificación.

A la intervención de los locales se sumará un programa de conectividad mediante internet satelital. Según la presidenta, el objetivo es que los colegios del país estén interconectados a mediados de 2027.

La segunda etapa del plan estará enfocada en el currículo, con una medida que establecerá una hora diaria de lectura para los estudiantes de todo el país. Además, continuará la capacitación de docentes y se buscará una mayor participación de los padres mediante una guía para acompañar el aprendizaje.

El programa incluye además el retorno de la evaluación de desempeño docente. Fujimori sostuvo que la finalidad será mejorar la enseñanza y no aplicar sanciones a los profesores.

“Yo estoy segura y como lo ha explicado el ministro Chang, estas evaluaciones lo que busca es que los propios maestros vayan mejorando. No se busca sancionar, sino se busca mejorar”, agregó.

La tercera etapa estará dirigida a fortalecer la gestión de los colegios mediante la creación de una escuela para directores. La propuesta busca mejorar la preparación y liderazgo de quienes están a cargo de las instituciones educativas.

Fujimori también planteó mantener las políticas que hayan funcionado en gobiernos anteriores y convocar a técnicos con experiencia. En ese contexto, cuestionó los resultados del Perú en la última prueba PISA y sostuvo que el país ha retrocedido una década.

Composición: Diario Correo.