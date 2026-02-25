Un derrumbe registrado la tarde del martes 24 de febrero en el sector de Lorintuyoc, en el distrito de Tipán, provincia de Castilla, dejó a varios vehículos varados e interrumpió el tránsito hacia la parte alta de la jurisdicción.

El desprendimiento de rocas bloqueó completamente la vía, impidiendo el paso de unidades de transporte público y vehículos particulares que se dirigían a distintos distritos. Como consecuencia, decenas de pasajeros se vieron obligados a pernoctar en sus vehículos ante la imposibilidad de continuar su trayecto.

Maquinaria trabaja en la zona para limpiar la carretera (Foto: Difusión)

La municipalidad trabaja con una maquinaria pesada limpiar y retirar el material rocoso. Las labores de recojo de escombros empezó esta mañana, aunque las condiciones del terreno y la magnitud de las piedras dificultaron las tareas.

La emergencia en esta parte de Castilla se produce en un contexto de intensas precipitaciones pluviales que afecta a varios distritos de la región Arequipa, generando deslizamientos y bloqueos de vías.

BLOQUEO EN CERRO NEGRO

Asimismo, en el distrito de Orcopampa, en el sector de Cerro Negro también se registró un derrumbe y los vehículos aún no pueden transitar, pese a los trabajosque se realizan con los equipos. Los pobladores piden más equipos, para acelerar los trabajos.

Sector Cerro Negro aún se encuentra bloqueado por arrastre de material (Foto: Orcompampa al Día)

