Nancy Apaza Calla fue designada como directora encargada de la UGEL Arequipa Norte, de manera temporal, hasta que se esclarezca la situación del director separado, Roberto Marín o se designe a otro a través de concurso.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, entregó la resolución a Apaza, quien asumió las funciones hasta fines de año. La profesional ocupó el mismo cargo en la UGEL La Unión.

Cabe recordar que antes de Apaza, la dirección de la UGEL fue asumida temporalmente desde diciembre de 20225 por Verónica Zeballos Herrera, quien se desempeñaba como directora de Gestión Pedagógica de la misma institución.

Roberto Marín sigue un proceso administrativo disciplinario y fue separado de manera preventiva por presuntamente favorecer en el destaque de su pareja en junio de 2025 por motivos de salud desde la institución educativa Solaris en Yura al colegio Mujeres con Esperanza en Cayma.

El entonces director fue designado por concurso hasta junio de este año.