Un supuesto caso de discriminación se denunció en la Gerencia Regional de Trabajo porque no le renovaron el Contrato Administrativo de Servicios(CAS) a Ludwing Valencia Chipana, una persona con doble discapacidad que labora ahí más de 4 años.

El secretario general del sindicato de trabajadores de dicha entidad, Alejandro Delgado, indicó que existe una norma para que haya una cuota del 5% de personas con discapacidad laborando y en esta dependencia no se cumple.

COMPAÑEROS SE SOLIDARIZARON

“La afectación es grave porque el compañero tiene problemas psicológicos por esta situación. El gerente no debió actuar de esa manera más aún si no hay una justificación porque no hay quejas de este trabajador. Hemos tratado de conversar con él pero no nos atiende por eso se hará la denuncia al Conadis y a Servir”, acotó.

Valencia Chipana no pudo esperar más y optó por encadenarse en las rejas de la sede del Gobierno Regional de Arequipa(GRA) pidiendo que no lo dejen sin trabajo. “No tengo sanciones ni llamadas de atención, no me explico porque me sacan del trabajo. Yo lo tomo como un hostigamiento laboral”, sentenció.

En su defensa el Gerente Regional de Trabajo, José Luis Carpio Quintana, aclaró que no fue un despido sino vencimiento de contrato y que ya no hay la necesidad del servicio que prestada como operador de la central telefónica y orientación. Además para justificar la decisión dijo que encontró ciertas irregularidades en el concurso publico donde se hizo la primera contratación del trabajador en mención las cuales serán denunciadas.

El contrato se vence el 28 de febrero y con una carta notarial ya le indicaron que no será renovado.