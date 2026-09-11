Seis presuntos integrantes de la banda denominada “Los Buitres de los Arrayanes” fueron detenidos durante un operativo realizado la noche de ayer jueves en las inmediaciones del puente Arrayanes, en el distrito de Sachaca, Arequipa.

Cristhian Valdivia Ninaco (37), Alex Idme Colque (36), Diego Quispe Cayo (35), Jack Torres Arcos (39), Yuri Casa Ochoa (22) y Luis Tomas Gonza Linares (35) fueron intervenidos en la rampa de acceso debajo del viaducto por los detectives del área de Robos de la Divincri por presuntamente hacerse pasar como falsos pasajeros de unidades de transporte público que realizan servicio desde el Cono Norte de la ciudad hacia la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres para robar a los usuarios.

Según la Policía, los sospechosos no actuarían de manera improvisada ya que utilizarían dispositivos handsfree para comunicarse y coordinar sus movimientos en tiempo real. Además, contaban con dos vehículos como parte de su logística. En la intervención se hallaron los autos de placa V3R-297, presuntamente utilizada para facilitar la fuga, mientras que la unidad de matrícula A7J-673, se mantenía en una posición estratégica para recibir, esconder y acumular los bienes sustraídos.

Al interior de las unidades se encontró 12 celulares, una tablet, equipos de comunicación handsfree, prendas de vestir, cinco envoltorios con presunta pasta básica de cocaína y una pistola que será sometida a peritaje.

De los 12 teléfonos recuperados, seis figuraban como reportados, cinco habrían sido sustraídos y uno sería un equipo clonado. También se informó que varios de los intervenidos registran antecedentes policiales por delitos como robo agravado, hurto agravado, secuestro y trata de personas.

En el caso de Cristhian Valdivia, además, se reportó una requisitoria vigente por desobediencia a la autoridad.