La recuperación de Keyla Seminario Jiménez de 29 años continúa y su familia solicita el apoyo de la población para afrontar los gastos que demanda su tratamiento. Actualmente, el número de Yape habilitado para recibir las colaboraciones pertenece a su hermana Wendy Seminario Jiménez, quien está a cargo de acompañarla y velar por su pronta recuperación.

Recuperación de joven

Aunque Keyla ya fue dada de alta, esto no significa que se encuentre completamente recuperada. Su estado todavía le impide retomar con normalidad sus actividades cotidianas: no puede volver a trabajar ni movilizar a sus hijas al colegio como lo hacía antes. Su recuperación requiere un proceso de terapias y tratamiento que deberá continuar hasta lograr recuperar progresivamente su movilidad e independencia.

La familia señala que la salida del hospital estuvo relacionada principalmente con la imposibilidad de continuar asumiendo los elevados costos de hospitalización y tratamiento, por lo que el alta respondió a una necesidad económica y no a la culminación de su proceso de recuperación. Keyla aún necesita atención, cuidados y terapias para avanzar en su recuperación y volver, poco a poco, a su vida cotidiana junto a sus tres menores hijos.

Ante esta situación, sus familiares hacen un llamado a la solidaridad de quienes puedan colaborar. Todo aporte será destinado a cubrir los gastos de terapias, tratamiento y recuperación, indispensables para que Keyla pueda recuperar progresivamente su movilidad y autonomía. Las personas que deseen brindar su apoyo pueden hacerlo mediante Yape al número 952 510 796, a nombre de Wendy Seminario Jiménez.

Cabe señalar que, el conductor del vehículo que chocó contra la motocicleta de la joven madre de 29 años, arrojó 1.58 g/L de alcohol en la sangre.

El investigado Eddson F. Munayco Giraldo (38) fue trasladado a la Unidad Desconcentrada de Dosaje Etílico para los exámenes de ley. El análisis de sangre, procesado mediante el método de Shefftell modificado por la Sanidad Policial, confirmó un grado de intoxicación alcohólica de 1.58 gramos de alcohol por litro de sangre (g/L) al momento del procedimiento.

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