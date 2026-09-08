Una familia de Pisco vive momentos de angustia luego de que Keyla Seminario Jiménez, de 29 años y madre soltera de tres hijos, resultara gravemente herida en un accidente de tránsito ocurrido el último sábado 5 de setiembre, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, en la avenida Las Américas, a la altura de las inmediaciones del Tecnológico de Pisco.

Según la información proporcionada por familiares, Keyla retornaba de su jornada laboral a bordo de su motocicleta lineal cuando habría sido impactada por un vehículo conducido por Edson Munayco Giraldo, quien señala sería docente de la I.E.E. José de San Martín de Pisco.

Familia exige justicia

De acuerdo con los familiares, tras el violento impacto, Keyla quedó tendida en la vía y tuvo que ser auxiliada por personas que se encontraban en el lugar. Los allegados sostienen que el conductor habría intentado retirarse de la zona y ubicado unos metros más allá del accidente con apoyo de testigos, Serenazgo y personas cercanas a la víctima.

La familia y algunos testigos también han señalado que el conductor aparentemente se habría encontrado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Asimismo, los familiares han solicitado que se esclarezca si existió una presunta fuga del lugar y cualquier otra circunstancia relacionada con el hecho.

La situación de Keyla es delicada. La joven permanece internada en el Hospital San Juan de Dios de Pisco debido a las graves lesiones sufridas, entre ellas fracturas en la zona de la cadera, y sus familiares aseguran que actualmente presenta dificultades para mover las piernas. Ante la gravedad de su estado, han solicitado que se le practique una resonancia magnética para conocer con mayor precisión el alcance de sus lesiones y determinar el tratamiento que requiere. Mientras tanto, la familia afronta los gastos derivados de su atención médica y recuperación, en medio de una situación especialmente complicada debido a que Keyla era el principal sustento de sus tres hijos.

Antes del accidente, la joven madre trabajaba diariamente para sacar adelante a su familia, laborando durante parte de la jornada en un reconocido restaurante y posteriormente en una tienda de disfraces ubicada en Renacer. Ahora, debido a las lesiones sufridas, no podrá trabajar con normalidad, lo que genera una preocupación adicional por el futuro de sus tres hijos. Uno de ellos es un bebé de un año que todavía recibe lactancia materna y que tuvo que ser trasladado a Lima para quedar al cuidado de su abuela, mientras sus otras dos hijas permanecen temporalmente bajo el cuidado de familiares.

Sus allegados también cuestionaron que, según manifiestan, se habría considerado un apoyo de apenas S/200, monto que consideran insuficiente frente a los gastos médicos y las necesidades de la familia.

Ante este panorama, familiares y amigos llegaron hasta los exteriores de la Comisaría Sectorial de Pisco para exigir una investigación transparente, exhaustiva y objetiva que permita determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

La familia solicita además a los vecinos y establecimientos ubicados en la avenida Las Américas que puedan proporcionar imágenes de cámaras de seguridad que hayan registrado el accidente o los momentos posteriores.

“No pedimos privilegios; pedimos justicia, que se esclarezcan los hechos y que quien resulte responsable asuma las consecuencias que correspondan conforme a ley”, expresaron.

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