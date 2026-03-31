Al promediar las 03:10 de la tarde del sábado 28 de marzo, una joven fue víctima de atropello por parte de un sujeto que iba a bordo de una motocicleta tipo Cross sin placa de rodaje, dicho accidente de tránsito ocurrió en la avenida Jorge Chávez, ubicada en el Conjunto Habitacional La Angostura, conocido como Fonavi San Martín, perteneciente al distrito de Subtanjalla.

Motociclista fugó

Posterior al atropello, el conductor de la motocicleta no brindó socorro a la víctima, “en todo momento el sujeto trataba de huir, logrando arrancar la moto y darse a la fuga” menciona la joven atropellada de iniciales A.T.

La fuga del conductor de la motocicleta tipo Cross, quedó grabada en un video, en el que se observa al joven hombre dejando a la atropellada con lesiones.

“A pesar del dolor de las contusiones pude hacer mi denuncia a la comisaría de San Juan Bautista, que es la más cercana al lugar donde me atropellaron, brinde el video a la policía para que puedan identificar al sujeto, pero aún no dan con la identidad del motociclista, estoy indignada”, sostuvo la agraviada, quien realizó la denuncia pública para que se logre identificar al motociclista.

VIDEO RECOMENDADO