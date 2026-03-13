Un hombre identificado como Dustin Jaime Mendoza López (34) fue detenido por la Policía por el presunto hurto de dinero y equipos en un inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Túpac Amaru, en el sector de Chala Norte, en el distrito de Chala en Caravelí.

Según la denuncia, las cámaras de seguridad de la zona habrían registrado el momento en que el varón habría ingresado a un inmueble y habría sustraído ropas como pantalones jean, polos de algodón, zapatillas, perfumes de diferentes marcas, joyas y carteras, entre otros. Estos bienes estarían valorizados en aproximadamente en 3 mil soles.

Asimismo, se habría llevado dinero en efectivo de 1,000 soles y herramientas como una máquina de soldar, dos moledoras y un taladro, los cuales estarían valorizados en otros 1,000 soles.

Los videos fueron entregados a los efectivos en un dispositivo USB para las respectivas investigaciones, las mismas que determinarán si se trata de la misma persona.

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