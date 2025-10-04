Julia Verano Tovar (19), alias “Mary”, fue detenida por agentes de la Policía Nacional, al ser señalada como presunta integrante de de la banda criminal “Los Capos Sigilosos” dedicada al tráfico ilícito de drogas.

La intervención de la joven se dio este sábado 4 de octubre a las 17:15 horas aproximadamente, en el Terrapuerto de Arequipa, cuando se desplazaba bajo la modalidad de “ burrier ”, transporte de droga.

Durante la acción, se le incautó dos teléfonos celulares, además de tres paquetes prensados envueltos en cinta film que contenían tallos, plantas y semillas secas con características de cannabis sativa-marihuana.

En suma, se decomisó 55 kilos de marihuana, por lo que la joven quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Joven intervenida por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en Arequipa. Foto: Difusión.

Joven intervenida por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en Arequipa. Foto: Difusión.