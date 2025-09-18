Karla Huamán Olivas acabó detenida por la Policía luego de que el personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) descubriera que la joven de 21 años había tragado 108 ovoides en los que pretendio ingresar cerca de un cuarto de kilo de marihuna.

La joven acudió la tarde de ayer al penal para realizar una visita pero durante la inspección de sus pertenencias, las agentes de seguridad notaron su nerviosismo y al preguntarle si llevaba algo oculto, la visitante terminó por confesar que llevaba la droga dentro de su estómago. Eh hecho motivó la presencia de los agentes Antidrogas quienes trasladaron a la.mujr hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza.

En el área de emergencia los médicos la realizaron un procedimiento gástrico con el que expulsó un total de 108 ovoides en los que se habia distribuido la marihuana.

Luego de restablecerse, Karla Huamán quedó detenida por el presunto delito de comercialización de droga en la modalidad de barrieron siendo trasladada a la unidad especializada para las investigaciones del caso.