Una joven madre de cuatro menores fue atacada esta mañana con un cuchillo por su ex areja quien la buscó en su pequeño negocio de venta de comidas, en el distrito de Paucarpata. Los agentes policiales de la comisaría de Israel capturaron a Adonis Huacho Figueroa de 30 años cuando intentaba huir.

Segun el relato de la víctima, Adonis acudió esta mañana a su local al que ingresó para increparle por una supuesta relación que la madre de sus hijos tendría con otro hombre, pese a que ambos están separados desde hace varios meses.

La víctima agregó que Adonis cogió un cuchillo de cocina con el que la atacó y en una de las maniobra con el arma, el varón alcanzó a herirla en el hombro izquierdo, huyendo a la calle para pedir ayuda. El ataque habría ocurrido en presencia de sus menores hijos.

Fue la propia víctima quien llamó a la Policía y de inmediato los efectivos acudieron en su ayuda, Adonis Huacho fue ubicado a una cinco cuadras de distancia del negocio de su expareja y para intentar burlar a los policías fingió ser un hombre ebrio tirado en la calle con el rostro cubierto, pero su plan no resultó siendo detenido por el presunto delito de tentativa de feminicidio.

Cabe señalar que la mujer contaba con medidas de protección tras la separación por violencia familiar.