El contagio de COVID-19 de una docente de la zona de Cachana en la provincia de La Unión, durante el retorno a las aulas, fue el motivo por el que el Sutep Arequipa denunció ayer a la directora de la UGEL La Unión, Nancy Apaza; gerente regional de Educación, Raúl Sánchez y el gobernador Elmer Cáceres por el presunto delito de atentar contra la vida y la salud de los profesores.

El secretario regional del Sutep, Adolfo Quispe, indicó que la denuncia se presentó en la Primera Fiscalía Penal Coorporativa, porque se puso en riesgo la salud de la profesora quien se encuentra hospitalizada y la de su familia. Sin embargo, la directora de la UGEL La Unión, Nancy Apaza, no confirmó este hecho, manifestó que la maestra no respondió las últimas llamadas.

Quispe aseveró que los docentes fueron presionados para retornar a las aulas con varios documentos y citaciones a reuniones.

Directora de la UGEL La Unión cuestiona a profesor Adolfo Quispe

En respuesta, la directora Apaza, manifestó que querellará al dirigente por la difamación, porque los profesores volvieron voluntariamente.

“El dirigente nunca se comunicó conmigo para pedirme información. Cómo puede proceder con una denuncia si no sabe si procedimos o no acorde a la norma”, dijo.

La maestra solicitó a Quispe a no satanizar la labor del docente, ni provocar temor, por el contrario, pidió que se resalte y aplauda el esfuerzo que hacen los profesores al acudir a los colegios, porque en esas zonas alejadas es la única forma de continuar con la educación, debido a la falta de conectividad.

“En la Unión sí se necesita maestros voluntarios, de vocación, porque no podemos permitir que los niños pierdan otro año, lo que hace el Sutep no es correcto, no es profesional”, expresó vía telefónica, desde la provincia de La Unión.

El consejero José Luis Hancco señaló que la Gerencia de Educación no cumplió con la Resolución 121-2021-Minedu en el que exige que para el retorno progresivo se debe cumplir tres condiciones, el aspecto epidemiológico (no incremento de contagios), el aspecto social que implica el consenso voluntario de los padres, docentes y el cumplimiento de protocolos, además de un plan de trabajo.

Apaza aseveró que se cumplió con todo el el proceso y por ello, ayer 3 nuevas escuelas más se sumaron a esta enseñanza.

Casos de contagios de docentes en la provincia La Unión

Cabe recordar que, en la institución de Cachana, el caso positivo de la profesora se conoció una semana después del retorno a las aulas. En esta semana de monitoreo no se reportó el malestar o contagio de escolares.

Las otras instituciones son Juan Luis Soto Motta y el colegio de Taurisma, ambos ubicados en el distrito de Pampamarca, aunque no hubo contacto con los escolares, porque dieron positivo a la prueba antes de empezar las labores el 26 de abril.

Avance. Son 19 los colegios que a la fecha están con la enseñanza presencial de forma interdiaria en la provincia de La Unión, con cerca de 300 escolares.