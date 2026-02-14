Un distribuidor de gas resultó con quemaduras, tras la deflagración de un balón que provocó además daños materiales dentro de una vivienda del sector Pampa de Camarones, en el distrito de Sachaca, en Arequipa.

El hecho ocurrió al mediodía del jueves, en un inmueble ubicado en la primera cuadra de la calle Kennedy. Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía para inspeccionar los ambientes afectados tras la explosión.

Según informó la propietaria del predio a la Policía, Silvia P. B. (62), el accidente se produjo cuando se intentaba instalar un balón de gas. Durante la conexión se habría generado una fuga mientras una cocina permanecía encendida, lo que desencadenó una deflagración violenta al interior del inmueble.

Como consecuencia, Wilber Antony Loayza Camargo (34), distribuidor encargado de la instalación, sufrió quemaduras considerables. Debido a la gravedad de sus lesiones, el trabajador se trasladó por sus propios medios hasta la Clínica San Juan de Dios, donde permanece bajo atención médica.

