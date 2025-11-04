A sus 71 años, don Jacobo Inquilla está a punto de cumplir su mayor deseo: volver a manejar bicicleta. El paciente fue sometido a una compleja cirugía de más de 12 horas en el Hospital Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), de EsSalud Arequipa, donde los médicos lograron extirparle un tumor abdominal de 20 kilos que ponía en riesgo su vida.

“¿Puedo volver a manejar bicicleta?”, fue lo primero que preguntó al despertar de la intervención, ya que desea retomar su deporte favorito; recorrer varios kilómetros pedaleando por el valle de Majes, lugar donde vive. Natural de Puno, don Jacobo había visto afectada su salud por una masa que creció rápidamente en su abdomen, al punto de tener dificultad al caminar, comer y hasta respirar.

Ante la alarma, fue trasladado al HNCASE, donde fue diagnosticado con liposarcoma retroperitoneal gigante, un tipo de cáncer agresivo que crece entre los órganos de la caja abdominal. Por ello, el cirujano oncólogo abdominal Juan Augusto Martínez San Martín, quien lideró la operación, explicó que se planteó una cirugía de extirpación completa del tumor.

CIRUGÍA POR COMPARTIMENTOS

La intervención, realizada mediante una técnica denominada cirugía por compartimentos, implicó la extracción del riñón izquierdo, así como secciones del páncreas y colon.

“La intervención se extendió por más de doce horas y gracias al compromiso de los médicos y personal asistencial, garantizamos la seguridad y recuperación del paciente, quien ha evolucionado favorablemente”, sostuvo Martínez.

Actualmente, don Jacobo se recupera rodeado de su hija Carmen, y espera reunirse con con sus cinco hijos, siete nietos y retomar sus actividades y pasatiempos favoritos. “Yo llegué realmente en malas condiciones. El médico me dijo que pronto podré pasear nuevamente en bicicleta. Estoy muy agradecido con EsSalud y los doctores. Gracias a ellos volveré a casa para seguir haciendo mis cosas”, expresó.

Asimismo, el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, indicó que estos resultados inspiran a seguir fortaleciendo la atención en beneficio de los asegurados.