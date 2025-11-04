A casi nueve años del inicio de la construcción del hospital de Cotahuasi, la obra continúa paralizada debido a que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no cuenta con un diagnóstico del estado situacional del equipamiento médico, requisito fundamental para elaborar el expediente técnico del saldo de obra.

Según el informe de control preventivo del Órgano de Control Institucional (OCI), la consultora encargada del diagnóstico, Consorcio Consultor Cotahuasi, recibió el contrato en marzo de 2025, pero incumplió con la entrega de cuatro de los cinco informes requeridos en los plazos establecidos.

A pesar de que se presentó un informe final el 24 de junio de 2025, este documento estaría incompleto, porque no se detalló cuáles y cuántos son los equipos recuperables y cuáles deben reemplazarse, pese a que según los términos de referencia tenían que realizar la pruebas y ensayos para determinar la operatividad de los equipos, la ambulancia y otros.

DEFICIENTE

Según el OCI, la contratista habría realizado un trabajo de gabinete, limitándose a contabilizar los equipos. Por lo manifestado, el OCI concluyó que la información entregada está incompleta y no permite conocer el verdadero estado de los equipos adquiridos, hecho que impide elaborar el expediente técnico de saldo de obra.

Además, el área de contingencia del hospital se mantiene inhabitable tras casi nueve años, por lo que la Contraloría recomendó trasladar la atención al segundo piso del nuevo establecimiento, ejecutado al 86% de avance, antes del 15 de diciembre, debido al riesgo que representa la infraestructura actual.

Cabe recordar que la obra comenzó el 28 de diciembre de 2016 y debía terminar el 6 de septiembre de 2018.