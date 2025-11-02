El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) derogó la norma que regulaba los procedimientos internos para las obras por impuestos (OXI), argumentando que existían duplicidades con las leyes nacionales. La decisión fue formalizada por el gobernador Rohel Sánchez mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 544-2025-GRA/GR.

La medida deja sin efecto la Directiva N.º 002-2024-GRA/OMDI, aprobada el 2024 y que buscaba establecer lineamientos claros y concisos para que las unidades orgánicas ejecuten inversiones en alianza con el sector privado, cumpliendo con las reglas fiscales y la Ley N.º 29230.

Con esta directiva se estructuraba el proceso de obras por OXI en cuatro fases: priorización, actos previos, proceso de selección y ejecución. Exigía que todo proyecto priorizado cuente con un estudio de preinversión viable en el sistema Invierte.pe y con autorización de la Gerencia General.

También establecía controles financieros y fiscales, como la acreditación de recursos y la presentación de cartas fianza antes de incluir las obras en la lista priorizada. Respecto a la ejecución, la directiva detallaba pasos específicos para las fases de selección y ejecución, incluyendo las condiciones para iniciativas de gobiernos locales.

INICIATIVA

Sin embargo, todo ello quedó nulo desde el 28 de octubre y esto fue propuesto por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, la misma que impulsó la norma en 2024.

Asimismo, la Oficina de Modernización y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica coincidieron con esa observación. Ambas señalaron que la directiva duplicaba procedimientos ya regulados a nivel nacional, recomendando su eliminación para evitar contradicciones.

El Directorio de Gerentes aprobó por unanimidad la propuesta el 28 de octubre y la Oficina de Asesoría Jurídica verificó luego el cumplimiento del procedimiento mediante el Informe N.º 2293-2025-GRA/ORAJ. Aunque la medida busca eliminar redundancias, el GRA queda temporalmente sin un instrumento para regular los proyectos que se ejecuten por OXI.