Un viaje al cañón del Colca terminó en tragedia luego de que una minivan de la empresa Kallpa Tours impactara por alcance contra un tráiler en el kilómetro 92 de la vía Arequipa - Puno, a la altura de la balanza de Quiscos, en el distrito de Yura, dejando como saldo dos personas fallecidas y al menos 12 heridos.

El accidente se registró aproximadamente a las 5:30 horas de este sábado en circunstancias que aún son materia de investigación. La minivan de placa VBS-952 terminó destrozada en el lado izquierdo, lo que provocó la muerte de Karina Fura, quien se desempeñaba como guía de turismo.

En la minivan también viajaba una familia extranjera proveniente de Estados Unidos, sus cuatro miembros fueron trasladados a la clínica San Juan de Dios, entre ellos se encuentran dos menores de edad. Asimismo, otras 6 personas que iban en la minivan fueron conducidas al centro de salud de Chivay, otras 3 a la Clínica San Pablo y otros a la Clínica Arequipa.

Personal de la Unidad de Carreteras de la Policía Nacional se trasladó hasta el lugar para iniciar las diligencias. Cabe mencionar que el segundo fallecido aún no es identificado.

Cabe precisar que el tráiler de placa C1M-780 se encontraba a mitad de la vía al momento de ser impactada por la minivan. Los conductores de ambas unidades fueron intervenidos como parte de las diligencias.

Accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno. Foto: Difusión.

