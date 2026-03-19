A casi un mes del huaico que azotó el complejo habitacional Flora Tristán, ubicado en el Cercado de Arequipa, la pesadilla de sus habitantes está lejos de terminar. Las calles y áreas comunes siguen cubiertas de tierra y lodo, la fumigación es poca y los vecinos solo piden más apoyo de las autoridades.

El desastre ocurrió el 22 de febrero y afectó las 130 viviendas del primer piso del complejo, dejándolas en su mayoría inhabitables. Algunos vecinos que llegan todos los días a la zona para limpiar expresaron su preocupación por la falta de atención y riesgo latente.

Una de las vecinas señaló que la mayoría son inquilinos y que después del huaico decidieron retirarse. No obstante, otros deben quedarse o continuar realizando labores de limpieza debido a la falta de recursos económicos. “Nosotros limpiamos las habitaciones; todavía queda tierra y eso es infeccioso”, señaló.

El drama más desgarrador lo vive Willy Loza, vecino afectado y jubilado, quien perdió electrodomésticos, muebles y todos sus enseres.

“Mi hijo ha perdido su computadora, TV, camas destrozadas; estamos recuperando lo poco que hay acá. Mi esposa tiene cáncer y se deben priorizar esos medicamentos; ya no se pueden recuperar los materiales. Todos los días estamos así, solo vengo a limpiar, no tenemos dinero”, manifestó entre lágrimas.

Loza recordó que el día del huaico no se encontraba en casa, por lo que no hubo personas heridas. Sin embargo, la situación obligó a que su familia fuera alojada en otra zona, generando aún más gastos en los últimos días.

Vecinos del complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) claman más apoyo tras huaico. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Vecinos del complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) claman más apoyo tras huaico. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Vecinos del complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) claman más apoyo tras huaico. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) sigue sepultado en escombros.(Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) sigue sepultado en escombros.(Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) sigue sepultado en escombros.(Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Complejo habitacional Flora Tristán (Arequipa) sigue sepultado en escombros. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)