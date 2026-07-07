El Frente Popular Agrícola Fia Del Perú (Frepap) podría quedar fuera de las elecciones para el Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) debido a que sus candidatos no cumplieron con presentar la documentación completa que los acredite como parte de la cuota de comunidades campesinas que se exige.

En el caso de la lista al Consejo Regional de Arequipa, se debe cumplir con la cuota de comunidad campesina, debiendo incluir 2 representantes (titular y accesitario) en las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma y La Unión, sin embargo, esta cuota no se cumple para la capital de la región.

Según la Resolución N° 553-2026-JEE-Arequipa/JNE, solo un candidato accesitario se presentó como representante de las comunidades campesinas en la provincia de Arequipa, Antonio Huillcahuaman Huillca, sin embargo, la agrupación presentó el Formato de Declaración de Conciencia correspondiente a Sonia Ernestina Peralta Cayllahui, candidata a consejera de La Unión.

Esta documentación inconsistente también se presentó en Wagner Clever Soncco Mamani, candidato a consejero accesitario por Castilla, donde se presentó el Formato de Declaración de Conciencia de Lucía Cáceres Arhuiri, candidata por Caylloma, respecto a esta candidatura, también se observó el documento al carecer de firma del presidente de la comunidad o de un juez de Paz.

A esta situación se le suma un cambio efectuado sin justificación sobre la lista ganadora en las Elecciones Primarias, siendo una de las causas por las que la lista fue declarada inadmisible por el Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa.

Respecto a la situación de la nómina para la MPA, según la Resolución N° 530-2026-JEE-Arequipa/JNE, se exige al menos 3 representantes de las comunidades campesinas (15 % de toda la lista), en el caso del Frepap presentó a 5 postulantes, Manuel Ballón Palo, Julio César Taype Herencia, Andrea Carolina Sánchez Anculle, Aydee Verónica Jara Huayta y Grace Karen Pachao Monterroso, en cuyos casos se presentó una Declaración de Conciencia que no les correspondía y que pertenecen a Lizarbe Gomez Lucy Maria y Rony Llantoy Quisca, los mismos que no figuran en la lista de regidores de la agrupación.

Adicional a estas observaciones, en el caso de la nómina para el Gobierno Regional la resolución señala que el candidato a vicegobernador Adilus Samata Condori fue incluido en vez de Froilan Chacolla, quien estaba consignando para este cargo en la lista presentada a las Elecciones Primarias debido a que Samata Condori presentó su renuncia a la candidatura en las elecciones internas de la agrupación política.

Asimismo, el órgano electoral solicitó al candidato a vicegobernador subsanar y acreditar su residencia en la región Arequipa por al menos 4 años.