La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) actualizó su reporte y mantiene vigente la alerta de El Niño Costero, cuyos efectos podrían extenderse hasta el verano de 2027. Ante este panorama, especialistas del Centro de Monitoreo de RIMAC advirtieron que cada región del país enfrenta amenazas distintas y requiere medidas de prevención específicas para proteger a las familias y reducir pérdidas económicas.

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Según explicó la ingeniera meteoróloga Andrea Holguín, del Centro de Monitoreo de RIMAC, identificar los riesgos particulares de la zona donde se vive es el primer paso para una adecuada prevención, ya que en la costa norte predominan las lluvias e inundaciones, en la sierra el peligro se concentra en huaicos y deslizamientos, y en la selva en el desborde de ríos.

COSTA

En regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque se recomienda monitorear de cerca la evolución del clima. Si bien en invierno no se esperan lluvias intensas, se podrían registrar precipitaciones ligeras, temperaturas por encima de lo normal, alta humedad y variaciones térmicas.

Dichas condiciones afectan especialmente a los niños y adultos mayores.

SIERRA

En las zonas altoandinas, las lluvias persistentes pueden incrementar el riesgo de activación de quebradas, crecida de ríos, desborde, huaicos y otros movimientos en masa. La especialista de RIMAC recomendó identificar rutas seguras de evacuación, mantenerse informado sobre las alertas de las autoridades y evitar asentamientos o construcciones cerca de quebradas o laderas inestables.

AMAZONÍA

En la selva, las precipitaciones intensas suelen acompañarse de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y crecidas de ríos que pueden generar inundaciones y afectar la conectividad de algunas localidades. Por ello, se recomienda contar con reservas de agua, alimentos, medicamentos y medios de comunicación alternativos para enfrentar posibles interrupciones temporales de servicios o accesos.

HOGARES MÁS VULNERABLES

Los especialistas señalaron que las viviendas ubicadas en laderas, quebradas o riberas de ríos presentan mayor exposición a eventos climáticos extremos. “Además de los riesgos físicos, las familias suelen enfrentar gastos inesperados tras este tipo de eventos, como reparaciones de viviendas, reposición de electrodomésticos y muebles dañados, atención médica o costos asociados a la interrupción de actividades laborales”, indicó Andrea Holguín.

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