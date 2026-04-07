La Municipalidad Provincial de Arequipa impidió que se termine de armar el estrado para el mitin del candidato presidencial Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, en la calle Matarani, a la altura del Coliseo.

La intervención se hizo debido a que la instalación de la estructura no contaba con la autorización municipal correspondiente, por lo que se dispuso el retiro del estrado. Fueron los servidores de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Fiscalización y el equipo de Circulación Vial, quienes acudieron a la vía pública.

Retiran el estrado que se armaba para el mitin de Jorge Nieto en Arequipa (Foto: MPA)

Según informó la comuna provincial, la medida busca preservar el ornato de la ciudad y garantizar el libre tránsito vehicular y peatonal en una de las principales arterias de la ciudad. Cualquier actividad política o social que implique el uso de espacios públicos debe tramitarse con anticipación y cumplir con los permisos correspondientes, así como el certificado de seguridad y autorizaciones del área de circulación vial.