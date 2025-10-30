La jefa de la ODPE Arequipa, economista Marina Reyes, informó que en elecciones primarias la fórmula presidencial y lista de candidatos en partidos políticos deberán superar el 10% de votos válidos, ya sea de sus delegados o afiliados, caso contrario, partido será excluido de proceso electoral.

“El organismo electoral central evaluará las incripciones y el 7 de noviembre enviará lista evaluada a la ONPE. Los afiliados van a elegir a sus delegados”, señaló.

No obstante, Reyes señaló que el voto digital es un piloto y a mediados de diciembre se sabrá con certeza si se llevará utilizará para once grupos prioritarios. “Va depender de la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo .

ASISTENCIA TÉCNICA

La ONPE, a través de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Arequipa, capacitó a los comités provinciales de diversas organizaciones políticas de la región sobre la normativa que regirá en las Elecciones Primarias, cuyo propósito es definir las candidaturas para los comicios generales del 12 de abril de 2026.

Este servicio forma parte de las actividades que la entidad electoral ofrece de manera gratuita a partidos políticos y alianzas electorales, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar procesos internos transparentes y democráticos.

La ORC Arequipa brindó este acompañamiento al partido político Ahora Nación, El Buen Gobierno, Cívico Obras, Perú Primero, Progresemos, SiCreo, Un Camino Diferente, Democrático Federal, FREPAP, País Para Todos, Integridad Democrática, Cooperación Popular y Acción Popular.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley N°28094, las organizaciones políticas que opten por realizar sus elecciones primarias mediante la modalidad de elección a través de delegados pueden solicitar el apoyo de los organismos del sistema electoral para la elección de los referidos delegados.

El término apoyo hace referencia a la asistencia técnica que la ONPE brinda a los órganos electorales centrales de las organizaciones políticas. No implica la organización de la elección, la cual, de acuerdo con ley, está a cargo del órgano electoral central de cada una de las organizaciones políticas.