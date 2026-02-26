Los electores que están aptos para sufragar en las próximas elecciones generales 2026 ya pueden consultar el local que se les signó para emitir sus votos el próximo 12 de abril. Los ciudadanos pueden ingresar a consultar a través de: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en este enlace, los electores también pueden conocer los nombres de los tres titulares y seis suplentes de su mesa de sufragio y de esta forma saber si son miembros de mesa.

Cabe resaltar que los titulares y suplentes deberán presentarse el domingo 12 de abril a las 6:00 de la mañana para la instalación de su mesa y de asistir los titulares, los suplentes podrán retirarse.

Respecto a la selección de los locales de votación, la ONPE consideró las elecciones de 3 locales que realizaron los ciudadanos, entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025, al utilizar el aplicativo de “Elige tu local de votación”.

A los electores que no eligieron sus locales a través de esta plataforma virtual, la ONPE les asignó el local de votación, de acuerdo a la disponibilidad de cada distrito.

MIEMBROS DE MESA

Según la ONPE, con respecto a los miembros de mesa, el servicio de consulta fue actualizado, luego de las tachas que se presentó contra ellos. Es necesario recordar que el 29 de enero se publicó una lista preliminar de miembros de mesa, que incluyó a todos los ciudadanos seleccionados por sorteo público para asumir el cargo. Sin embargo, en el proceso de tachas, los ciudadanos y personeros de organizaciones políticas solicitaron que uno o varios de los sorteados sean tachados, tras adjuntar documentos de sustento.

Las tachas fueron atendidas por los distintos jurados electorales especiales y, según sus resoluciones, se elaboraron las listas definitivas de miembros de mesa. Estas listas se publicaron, de manera impresa, en las oficinas descentralizadas de la ONPE.

Para consultar si una persona se encuentra en las listas definitivas de miembros de mesa o para saber cuál es su local de votación, para ello, solo debe ingresar su número de su DNI, en el link antes indicado.

