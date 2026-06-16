Hasta las 4:00 p. m. de este lunes 15 de junio, solo se habían presentado 13 de las 804 listas previstas en Arequipa, lo que equivale a un crítico 1,62 % del total esperado. Ante el poco avance a nivel nacional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió ampliar de forma excepcional el plazo para la inscripción de candidaturas por 72 horas adicionales, trasladando el cierre definitivo hasta el viernes 19 de junio a las 23:59 horas.

Del total de listas registradas hasta ese momento, 11 correspondían a candidaturas para municipalidades distritales y dos para municipalidades provinciales. Ninguna organización había presentado aún una fórmula para el Gobierno Regional de Arequipa, pese a que el cierre de inscripciones está programado para hoy.

Entre las agrupaciones que registraban un mayor avance figuraban Alianza para el Progreso y Ahora Nación, ambas con seis listas presentadas. Perú Moderno aparecía con una candidatura inscrita. En contraste, la mayoría de organizaciones políticas no había formalizado ninguna de sus postulaciones ante los organismos electorales.

La información difundida por el JNE muestra además que el grueso de postulaciones seguía pendiente de formalización. De las 804 listas esperadas en la región, 778 permanecían en condición de borrador y otras 13 aparecían en proceso de presentación, lo que anticipa una intensa jornada de registros durante las últimas horas habilitadas para el trámite electoral.

CRONOGRAMA

Con el cierre de esta etapa, los Jurados Electorales Especiales iniciarán la revisión de la documentación presentada por partidos y movimientos políticos. Según el calendario oficial, el 5 de agosto es la fecha límite para que todas las listas admitidas sean publicadas, marcando el inicio formal de la etapa de tachas.

Posteriormente, el proceso entrará en su fase de depuración definitiva. El 4 de septiembre vence el plazo para resolver cualquier exclusión de candidatos por omisión de información en su hoja de vida o entrega de dádivas, así como para tramitar renuncias y retiros.

Un mes antes de los comicios, la relación de candidatos que aparecerán en la cédula de votación deberá estar consolidada.