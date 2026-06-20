Sin ningún temor a los cuestionamientos, exalcaldes como Víctor Hugo Rivera y autoridades en funciones, como Edwin Martínez y Lania Miranda, quienes encabezan listas para las Elecciones Regionales y Municipales, llevan a sus familiares dentro de las listas que se presentaron para esta contienda electoral.

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ALCALDÍA DE AREQUIPA

La lista de candidatos de Alianza para el Progreso (APP) para la Municipalidad Provincial de Arequipa reúne a varios exfuncionarios y extrabajadores vinculados a la gestión del vacado alcalde Víctor Hugo Rivera.

La candidatura es encabezada por Elizabeth Genesis Amado Quispe, quien hasta hace poco se desempeñó como subgerente de Saneamiento, Salud y Salubridad de la comuna provincial y ahora busca alcanzar la alcaldía provincial.

Entre los postulantes a regidores figura el propio Víctor Hugo Rivera Chávez, quien fue vacado del cargo. También integra la lista Ericka Liliana Copara Chávez, quien trabajó en la municipalidad como asistente técnica y posteriormente como gestora administrativa, además de fungir como asesora en palabras de la propia exautoridad.

A ellos se suman Moisés Halanoca Maldonado, quien realizó labores de seguimiento y coordinación de actividades técnicas y operativas para la comuna, y Agapito Alexander Molina Noya, exsubgerente de Circulación y Educación Vial. La nómina de APP también incluye a Marcos Javier Núñez Valencia, expresidente del directorio de la Beneficencia Pública de Arequipa.

Otro nombre que destaca es el de Lizeth Maribel Mamani Corrales, excandidata a la alcaldía de Tiabaya por el movimiento regional que llevó al poder a Víctor Hugo Rivera, Juntos por el Desarrollo de Arequipa, quien obtuvo contrataciones durante su gestión. La lista de APP también incorpora a Diego Estanislao Coaguila Ticona, exregidor de la Municipalidad Distrital de Pocsi durante la gestión anterior, y a Natalia Gutiérrez Acero, actual regidora de ese distrito.

FAMILIARES POSTULAN A UN CARGO

Entre las listas presentadas al Gobierno Regional de Arequipa figura la encabezada por el congresista Edwin Martínez Talavera como gobernador por Acción Popular, quien va acompañado de su hermana Esperanza Victoria Martínez Talavera de Gutiérrez.

La particularidad del caso radica en que su familiar postula como accesitaria para la Consejería de Condesuyos, pese a que en su hoja de vida señala haber nacido en San Juan de Siguas y tener domicilio en Socabaya, además de no registrar trabajo alguno dentro de esta información.

Otro caso de familiares que figuran en una misma lista se encuentra en la distrital para Sachaca del Partido Político Perú Primero, donde la actual regidora Lania Ninoska Miranda Reinoso postula para la alcaldía de esta jurisdicción.

En la nómina y como tercera regidora se encuentra su hermana Sthepanie Sirina Miranda Reinoso, quien en su hoja de vida registra estudios hasta el nivel secundario, además de laborar actualmente como secretaria comercial.

Un caso adicional es el del alcalde de Atico, Julio Candia Ramos, quien postula para el Consejo Regional de Arequipa por Renovación Popular, y aunque va en la misma lista con un familiar, su hermano Marco Antonio figura como candidato a regidor provincial de Caravelí por la misma agrupación política.

ORGANIZACIONES ESPERAN A ÚLTIMO DÍA

La mayoría de organizaciones políticas esperaron hasta el último día para presentar sus listas ante los cuatro jurados electorales instalados en la región. A nivel de listas provinciales, en La Unión se entregaron las 8 listas esperadas hasta la tarde del viernes, mientras que en el GRA y la MPA la mitad de las nóminas esperadas se registró hasta esa misma hora.