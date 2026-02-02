La destacada bailarina Paula Galdos Bernal, arequipeña de corazón, volvió a hacer historia al consagrarse campeona mundial de marinera en la categoría Adulto 2026, junto a su pareja Khider Baldwin, en el Concurso Mundial de Marinera, organizado por el Club Libertad Concursos.

El certamen se desarrolló en la ciudad de Lima, del 25 de enero al 1 de febrero, donde decenas de parejas demostraron elegancia y maestría en las diferentes categorías. No obstante, los trabajos intensos de Paula tuvieron sus frutos, consiguiendo por cuarta vez este título mundial.

Paula Galdos, con lágrimas en los ojos y el alma en la pista, se llevó el tetracampeonato y lo trae a Arequipa.

RÉCORD

Con visible emoción, Paula celebró este nuevo logro, resultado de años de esfuerzo, disciplina y amor por la marinera. “Estoy superemocionada y contenta. Terminó ayer, 1 de febrero, y me siento muy feliz. Gracias a mis profesores, barra brava, estoy supercontenta y agradecida”, expresó.

Paula relató a Correo que inició su camino en la marinera desde los 4 años y a lo largo de su carrera ha alcanzado títulos mundiales en las categorías Infantil (2010), Junior (2014), Juvenil (2016) y ahora este último en el 2026. “El título del 2010 era un sueño hecho realidad”, relató.

“La marinera es un baile complejo y completo porque ayuda en muchas cosas. Es un bonito arte”, resaltó.

Asimismo, su madre, Rosa Bernal, compartió esta alegría por los logros alcanzados de su hija y manifestó que tuvo una preparación de meses solo para este campeonato.