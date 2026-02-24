Con una trayectoria forjada en las aulas de la “Independencia Americana” y en las luchas sociales del “Arequipazo”, Elías Rojas busca hoy un escaño como diputado. Con un discurso crítico hacia esta gestión parlamentaria y el Ejecutivo, Rojas asegura que su prioridad será devolverle el peso político a la región.

​¿Quién es Elías Rojas y qué lo motiva a postular a la Cámara de Diputados? Soy una persona que ha hecho política desde el colegio y la universidad (UNSA). He sido dirigente estudiantil y siempre he tenido un compromiso con los sectores sociales. He trabajado de cerca en despachos congresales como el de Justiniano Apaza e Hipólito Chaiña. Me mueve la necesidad de conducir adecuadamente el movimiento social; estuve en el Arequipazo y recientemente en el Comité de Lucha defendiendo el respeto al voto ciudadano.

​Usted menciona que Majes Siguas II es vital, ¿cuál es su propuesta concreta para destrabar este proyecto? Más que legislar, aquí toca fiscalizar y representar. Lo primero es que el proyecto retorne a Arequipa mediante un convenio con el Ejecutivo. Es fundamental rediscutir el contrato. No podemos permitir parcelas de 200 hectáreas sin sustento técnico. Proponemos una ley de irrigaciones donde el Estado integre tres sectores: 30% para pequeños propietarios, 30% para medianos y 40% para grandes. Arequipa siempre creció gracias a la pequeña propiedad, eso nos hace una sociedad más equitativa.

​La inseguridad es el clamor de la ciudad. ¿Qué plantea su partido frente al avance de las bandas criminales? Tenemos que trabajar en unidades de flagrancia instaladas directamente en las cárceles, con presencia de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial para sentencias inmediatas. Pero lo medular es la reforma policial. Debe desaparecer la escuela de oficiales para tener una sola escuela de formación basada en la meritocracia y especialización. Hoy, los informes de inteligencia policial no sirven para tomar decisiones mientras los delincuentes sí hacen reglaje y reglaje de alta calidad.

​Se critica mucho las recientes “leyes procrimen” del Congreso, ¿cuál es su postura? Marisol Pérez Tello, nuestra candidata presidencial, lo tiene claro: una vez asuma, se hará cuestión de confianza para derogar esas leyes que solo han generado impunidad para las bandas de “cuello y corbata”. Si seguimos el camino ordinario, este Congreso nunca las cambiará.

​Los hospitales en Arequipa siguen paralizados, ¿falta normativa o es incapacidad? Aquí el responsable directo es el gobernador Roel Sánchez. Existe normativa desde la pandemia para que el Estado intervenga directamente obras paralizadas, pero prefieren seguir entrampados en licitaciones. Necesitamos una burocracia eficiente y una Contraloría más proactiva, que no solo observe, sino que sancione y acompañe para corregir el expediente técnico en el camino, no cuando la obra ya es un “elefante blanco”.

​¿Qué opinión le merece la actual coyuntura y la elección de la nueva mesa directiva? Es lamentable. El “pacto mafioso” ha puesto a un impresentable que no tiene biografía, sino prontuario. Es la expresión de la decadencia de quienes ostentan el poder. A este Congreso hay que “jalarle la cadena”; es el peor que hemos tenido, hay que extirparlo.

​¿Y sobre el retorno a la bicameralidad? Nuestro planteamiento es que debe ir a debate nacional. El pueblo debe decidir mediante un referéndum si realmente queremos o no la bicameralidad. El diputado debe ser la voz de su región, no alguien que va a Lima solo a hacerse rico o a ignorar los intereses nacionales frente a potencias extranjeras.

PERFIL

Realizó estudios en la Universidad Nacional de San Agustín. Trabajó como técnico en el Congreso de la República entre el periodo 2017 - 2020. En un anterior proceso electoral postuló por el partido Frente Amplio.

