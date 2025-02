Tras las lluvias intensas registradas este jueves en el distrito de Tauría, provincia de La Unión, se registró un huaico a las 18:00 horas, donde las vías de acceso a la jurisdicción se encuentran afectadas y de acuerdo al reporte preliminar hay algunas viviendas afectadas.

Ante la emergencia suscitada, unidades del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) llegaron hasta el distrito para llevar ayuda humanitaria y herramientas necesarias para liberar las zonas perjudicadas. Además, el equipo liderado por el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres, José Luis Barrezueta Reyes, gestiona el envío de maquinaria amarilla donada hace 16 meses por el GRA, con el fin de reforzar las labores de limpieza y rehabilitación.

Asimismo, un primer grupo de 30 soldados ya partió hacia la zona afectada para colaborar en los trabajos de rescate y asistencia, sumándose a los esfuerzos de las autoridad locales y regionales.

SE PUDO EVITAR

Sin embargo, este desastre se habría podido evitar de atender las demandas locales. De acuerdo al alcalde de Tauría, Alan Jesús Llamoca Nina, había solicitado previamente la intervención de las autoridades a manera de prevención, presentando fichas técnicas para la ejecución de obras de mitigación. Pese a ello, su pedido no fue atendido oportunamente, lo que dejó a la población vulnerable.

El alcalde distrital lamentó que no se ejecutaron obras de prevención porque no se implementaron las tres IOARR según por falta de liquidación en obras y presupuesto. “Hasta los expedientes que se ha presentado no han sido revisados, por el tema de que no había obras liquidadas. Muchos distritos por no tener liquidaciones hechas están siendo perjudicados y les devuelven sus expedientes sin ni siquiera revisar o ver. Es una situación con lo que tenemos en esta gestión, en estos tiempos”, afirmó el burgomaestre a Correo.

Asimismo, informó que el distrito se encuentra prácticamente incomunicado, el 100% de las viviendas fueron afectadas, y al menos 3 de ellas damnificadas, preliminarmente.