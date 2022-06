Negocios Generales Cano fue la empresa elegida por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para alquilar dos grúas a la Gerencia de Transportes por 66 días con el pago de S/37 mil, con el fin de retirar vehículos estacionados en zonas rígidas del centro de la ciudad.

No es la primera vez que la MPA contrata los servicios de esta compañía y en especial los de su gerente y propietaria, Mirian Ingrid Cano Cárdenas, ya que solo durante la gestión del alcalde provincial, Omar Candia, Negocios Generales Cano ha facturado 3 veces y Cano Cárdenas 19 veces, sumando 350 mil soles.

CONTRATACIONES CON LA MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA

De acuerdo al buscador de proveedores del Estado, la compañía es nueva y empezó a facturar con empresas del Estado desde el 30 de setiembre de 2021. De las 5 órdenes de servicio que tiene, 3 son con la municipalidad provincial por limpieza y desinfección de Tingo, alquiler de un camión y refrigerios (almuerzos), que suman S/63 mil 244.

Llama la atención que el caso de su gerente, Cano Cárdenas, comenzó a contratar con la municipalidad únicamente un año antes del ingreso de Candia al Gobierno provincial.

Su experiencia se basa en proveer a la MPA desde el 9 de marzo de 2018, sin ningún tipo de concurso por tratarse de órdenes de servicio.

Durante el último año de la gestión del exalcalde provincial Alfredo Zegarra, que pertenecía al mismo partido de Candia, Arequipa Renace, obtuvo 4 facturas por el alquiler de camiones cisterna.

Pero, su suerte cambio desde el 2019 al 2022, lapso en el que obtuvo 24 órdenes de servicio, 19 con la MPA y 2 el municipio distrital de Vítor. El último servicio prestado fue por el alquiler de grúas para el transporte de bloques de concreto para operativos de fiscalización del municipio provincial.

Hasta el momento, la gestión de Candia ha desembolsado S/350 mil 578 en pagos a Cano Cárdenas. La Gerencia de Transportes reiteró que todo el proceso estuvo a cargo del área de Logística.

EMPRESARIA ASEGURA QUE FUE INVITADA PARA PARTICIPAR EN PROCESO

Correo se comunicó vía telefónica con Cano Cárdenas, quien confirmó que su empresa alquila grúas a la MPA, sin embargo, descartó que existan vínculos con funcionarios de la entidad, a pesar de este reiterado beneficio. “La empresa no decide, nos llegan invitaciones a nuestro correo electrónico con notificaciones para poder cotizar (...) los del Estado nos invitan y evalúan, tampoco es que nosotros tengamos vínculos”, expresó.

Cabe precisar que, si bien existe un contrato, las grúas no operan por responsabilidad de funcionarios municipales. Esto debido a que no actualizaron el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) para incluir el monto de cobro, S/150, por el remolque de vehículos.