Los problemas para la entrega de citas para consultorios externos en el hospital Honorio Delgado continúan sin poder solucionarse, el sistema para obtener un cupo de atención a través de Internet no está activo y la espera presencial se prolonga por más días debido a la falta de personal.

El registro de citas virtuales mediante la página web del hospital se mantiene bloqueado desde el 28 de febrero y a pesar de que ese mismo día debieron terminar de entregarse la totalidad de cupos de manera presencial, la atención de los pacientes se ha prolongado por dos semanas.

PROBLEMA

Antes de los cambios hechos al procedimiento de obtención de citas, las filas de pacientes solo se veían los últimos cuatro días de cada mes y no se extendían más allá de las 11 de la mañana.

Incluso la mañana de ayer hubo una protesta por parte de los adultos mayores debido a que la ventanilla preferencial estuvo cerrada por la falta de personal para digitar los datos de los usuarios.

Ante la desesperación por la gran cantidad de personas que esperaban tramitar su cita, los pacientes reclamaron en la dirección.

La atención para este grupo de personas, adultos mayores, gestantes y discapacitados, comenzó después de las nueve de la mañana, cuando lo normal es que inicie a las 7:00 am. “Lo que nos han dicho es que no hubo personal porque estaban atendiendo a tres menores graves en la emergencia, no sé qué tiene que ver una cosa administrativa con la otra, pero esa es la excusa que nos dieron para no abrir la ventanilla desde temprano”, dijo María de 69 años que acudió ayer al hospital en busca de una cita para la especialidad de cardiología y que participó del reclamo en dirección.

El director del hospital, César Molina, se ha comprometido en dar solución a este problema mejorando el sistema virtual y contratando mayor personal.