El equipo de Miraflores, en representación de la región Arequipa, clasificó a la gran final del XXVIII Campeonato Nacional de Vóley Femenino U15, tras imponerse por 2 sets a 1 al equipo limeño de Surco, en la semifinal que se disputó en el Coliseo Arequipa.

Luego de caer en el primer set (19-25), las jóvenes arequipeñas se recuperaron e igualaron al marcador al imponerse 25-21, acción que evidenció la perseverancia de las jugadoras. En el set decisivo, y con el respaldo del público local, cerraron el partido 15-12, asegurando su pase a la final.

Equipo de Miraflores va por el título nacional de vóley Femenino U15 (Foto: GRA)

La gran final se disputará hoy, viernes 27 de febrero, a partir de las 13:00 horas en el Coliseo Arequipa, donde Miraflores enfrentará a Pucallpa en busca del campeonato nacional. La población está invitada al encuentro deportivo para dar aliento al equipo arequipeño.

La Liga Distrital de Vóley de Miraflores en coordinación con áreas como Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa y la Subgerencia de Deportes de la comuna provincial de Arequipa fortalecieron los espacios para la formación de las menores de edad.

