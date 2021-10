Hace un año, Arturo Canchillo (27) sufrió la fractura de la tibia de la pierna izquierda en el trabajo. En septiembre debió acudir al consultorio externo de traumatología del hospital Goyeneche para que le retiraran la placa metálica con la que se recuperó de la lesión, pero no ha logrado alcanzar uno de los 10 cupos que se ofrecen para la especialidad. Y es que muchos como él, tienen que esperar más de 24 horas en la intemperie para ser atendidos.

La madrugada de ayer, Arturo sacó un banco de su casa y desde las 5:00 horas se sentó a escasos tres metros de la puerta de Emergencia del hospital y mientras echa un vistazo a las personas que están por delante, también esperando atención por consultorios externos, asegura que es el cuarto intento por alcanzar una cita.

“Vamos a turnarnos con mi esposa y espero que esta vez pueda ingresar”, dice el joven obrero.

Cupos. Además de lidiar con el sol del día y el frío de la noche, las decenas de personas apostadas en la calle, tienen que lidiar con aquellos que se camuflan como pacientes y al final terminan vendiendo su espacio por 50 soles o más a terceros, dependiendo de la cercanía a la puerta.

“Ya me ha pasado, pero no debemos permitirlo porque nos perjudica, nosotros buscamos atención no lucrar con el dolor”, comentó Maribel Álvarez que también hacía cola detrás de Omar para lograr una cita en traumatología, la especialidad de mayor demanda en el Goyeneche que s prácticamente se ha convertido en el hospital de referencia en Arequipa pues durante la pandemia es el único que no ha cerrado la atención de los pacientes no COVID.

SIN ESPACIO

Al respecto, el director del nosocomio, Juan Herrera Chejo sostuvo que son conscientes de la delicada y peligrosa situación por la que afrontan los pacientes para obtener una cita y aunque han tratado de ampliar los consultorios no han podido hacerlo por falta de espacio.

Planteó dos caminos para aligerar la sobrecarga de pacientes en el hospital, uno de ellos es que el Honorio Delgado brinde ya una mayor atención de pacientes no COVID y amplíe sus consultorios. El segundo es que con apoyo del Gobierno Regional de Arequipa, se invierta un millón de soles en el Goyeneche para implementar dos módulos de atención con la finalidad de ampliar las citas y especialidades para la que gente no se exponga durante tantas horas.

“El problema de esta segunda opción es que necesitamos de la aprobación de los funcionarios de presupuesto y la gerencia general y la intervención de la Fiscalía ha hecho que esto se paralice, urge agilizar el desembolso de recursos para mejorar la atención de los pacientes, de otro modo no va a ser posible”, dijo Herrera Chejo.

Mientras tanto, pacientes como Omar, Maribel y otros más deberán continuar haciendo cola por varias horas en la calle.