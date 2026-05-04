Una pareja de esposos ocupa dos cargos importantes en el Gobierno Regional de Arequipa, se trata de Bradley Alarcón Manrique, quien lidera la jefatura de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y Jessica Yesenia García Apaza quien desde el 1 de mayo asumió el cargo de directora ejecutiva del Proyecto Especial Copasa. Esta última fue designada en reemplazo de José Luis Narro.

Ambos fueron designados por el gobernador regional Rohel Sánchez, para quien la relación marital que tienen ambos funcionarios no sería un cuestionamiento suficiente para encargarlos en ambas oficinas.

García Apaza ya fue funcionaria de confianza de Rohel Sanchez, fue designada el 3 de julio de 2024 como gerente regional de Desarrollo Social. No obstante, su gestión estuvo marcada por cuestionamientos, principalmente por la demora de entrega de premios a los distritos ganadores del pasacalle regional “Cantemos y Bailemos por Nuestra Arequipa 2024”.

A raíz de estos hechos, fue citada por el Consejo Regional de Arequipa el 27 de enero de 2025 para que brinde explicaciones, tanto por este incumplimiento como por las condiciones y mejoras en los albergues administrados por el GRA. Sin embargo, un mes después, el 28 de febrero, dejó el cargo. Desde entonces, la Gerencia de Desarrollo Social quedó en manos de Fernando Isuiza Prado, quien continúa en funciones.

Aproximadamente seis meses después de su salida de la gerencia de Desarrollo Social, su esposo, Bradley Alarcón Manrique, fue designado el 5 de septiembre como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica. En las últimas semanas, Alarcón Manrique ha tenido protagonismo al responder por la administración del campo ferial Cerro Juli, transferido por el Midagri al GRA.

Este caso se suma a otros antecedentes dentro de la gestión regional donde designaciones en cargos de confianza generaron observaciones, especialmente por el reciclaje constante de funcionarios de confianza del gobernador Rohel Sanchez.

José Luis Narro dejó la dirección de Copasa para dedicarse a su campaña electoral en el distrito de Alto Selva Alegre.