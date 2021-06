Alex Lipa Quispe (19) es el hombre que la madrugada del último domingo fue hallado sin vida en el sector 2 de la asociación José Luis Bustamante y Rivero, en el distrito de Cerro Colorado, luego de ser atacado por una jauría.

Su cuerpo fue identificado a través del sistema AFIS y sus familiares revelaron que el joven, quien pretendía convertirse en chef, relató sus últimos minutos de vida a una amiga mientras era atacado por los perros callejeros.

Jordán Bellido, contó a Correo que su sobrino vivía en la zona 9 de Ciudad Municipal y el sábado por la tarde acudió a su casa para almorzar.

Tras comer, el estudiante se fue a jugar vóley con sus amigos hasta las 17:00 horas y luego retornó a su casa donde se duchó, cambió de ropa y sin decir nada a su madre u otro familiar, salió nuevamente de casa, aparentemente para acudir a una reunión.

Jordán Bellido agregó que no supieron más de su sobrino hasta que el domingo por la noche se enteraron a través de las redes sociales que un joven había sido encontrado sin vida y el lunes acudieron a la morgue central de Arequipa, donde lo identificaron.

Estudiante llamó a amiga para pedir ayuda

Durante el día, los familiares se contactaron con amistades del estudiante ubicando a una amiga quien fue la que recibió la última llamada de Alex.

Según el tío del estudiante, la joven les contó que a las 12:40 horas de la madrugada del domingo, Alex la llamó para pedirle ayuda.

“Mi sobrino no le decía qué le estaba pasando, solo le decía a su amiga que necesitaba ayuda. Ella le respondió que tomara un taxi y se fuera para su casa y Alex le decía que solo veía bloquetas, tocaba puertas y nadie le respondía para ayudarlo”, refirió el tío quien cree que era poco probable que en la zona donde fue hallado el estudiante pudiera encontrar un taxi.

La joven agregó que Alex le pidió mantenerse en línea y aunque ella le insistía en saber qué era lo que estaba ocurriendo, él solo le pidió que no le cortara la llamada escuchando que lo perseguían los perros.

“Mi sobrino le dijo que ya no lo espere que ahí se iba a morir, sin ayuda. Alex gritaba botando a los perros. Después, la llamada se cortó. La joven lo volvió a llamar, pero mi sobrino ya no respondió las llamadas”, agregó Jordán, tras sostener que en el lugar donde se halló el cadáver de su sobrino no se encontró el celular de la víctima que había sido mordido por los perros al punto que le dejaron las vísceras expuestas.

Alex murió desangrado por las graves lesiones que le causaron los perros y su cadáver fue encontrado a las 7:00 horas del domingo.

Familiares piden esclarecer el hecho

”Lo único que pedimos es que se esclarezca bien qué paso con él antes del ataque de los perros. Queremos saber bien con quién estuvo y porque lo dejaron solo. Tal vez le quisieron robar o alguien lo golpeo primero”, dijo Jordán quien ayer acompaño a Julia Quispe Turpo, madre del estudiante, para retirar el cuerpo del estudiante quien fue trasladado hacia el distrito de San Anton, provincia de Azángaro en Puno.

Alex Sandro era el mayor de tres hermanos y su sueño fue convertirse en un reconocido chef en todo el país.

Ladridos. Los vecinos de Bustamante y Rivero indicaron a la Policía que escucharon los ladridos pero no oyeron gritos de auxilio de ninguna persona.