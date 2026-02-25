Ante la activación de huaico en la quebrada Chullo por las intensas lluvias que soportan los diferentes distritos de Arequipa, varias familias del complejo habitacional Flora Tristán, en el distrito de Yanahuara, fueron evacuadas de manera preventiva la tarde de este martes.

Familias de Flora Tristán fueron evacuados a albergue temporal (Fotos: MPA)

La Municipalidad Provincial de Arequipa como parte de las acciones de respuesta inmediata frente a la alerta por el ingreso de lodo, trasladó a las familias al albergue temporal habilitado en las instalaciones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde se acondicionaron cuatro salones equipados con 40 camas y frazadas. El recinto cuenta además con servicios básicos para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad mientras dure la emergencia.

Acondicionaron Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como albergue temporal (Foto: MPA)

El objetivo es salvaguardar la vida y la integridad de la población. Pese a los trabajos con maquinarias, las municipalidades no terminaron de limpiar las vías y descolmatar la quebrada, por lo que el agua volvió a ingresar por las calles y avenidas como La Metropolitana.

Por otro lado, el Gobierno Regional de Arequipa implementará un albergue en el campo ferial Cerro Juli. Según informó la entidad regional, el espacio comprende 10 mil metros cuadrados e incluye dos hangares con capacidad aproximada para 500 personas.

Instalarán albergue para familias afectadas por lluvias en campo ferial Cerro Juli (Foto: GRA)

El plan contempla la instalación de carpas, servicios higiénicos, energía eléctrica, agua potable y desagüe, así como la habilitación de un almacén de alimentos, cocina, comedor, oficinas administrativas y la disposición de una ambulancia. Con ello se activa un protocolo de atención integral para la población afectada, que incluye alojamiento temporal, alimentación, atención médica básica y soporte logístico.

VIDEO RECOMENDADO