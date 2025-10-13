Entre lágrimas, aplausos y serpentinas, el exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, abandonó este lunes 13 de octubre el penal de Socabaya luego de permanecer casi 4 años recluido. Fue recibido por sus familiares y simpatizantes, quienes lo esperaron desde tempranas horas para acompañarlo en su salida.

Cáceres Llica vestía una chompa y zapatos confeccionados por internos del penal, y un pantalón jean color gris. En sus primeras declaraciones, mencionó que su prioridad será retomar el tiempo perdido junto a su esposa y su hija, Sumac Rosa, en Caylloma.

“En estos momentos quisiera abrazar a mi hija que no ha estado conmigo, tengo un dolor en mi corazón. Estos 4 años de prisión me ha servido para reflexionar en la vida y las cosas que deben hacerse bien. Me han enseñado a estar sobrio ”, expresó emocionado.

La exautoridad regional agradeció a Dios, y al pueblo arequipeño por su apoyo y fortaleza. “Los reos son seres humanos, me han despedido con abrazos, felicitar a la población que ha venido a recibirme”, indicó.

“Los procesos están ahí, desde un principio he indicado que soy inocente en todo sentido de la palabra”, agregó.

Al ser consultado sobre su futuro político, aseguró que no se presentará como candidato en los próximos comicios electorales, pues su prioridad será reunirse con su familia.

Elmer Cáceres Llica, sale en libertad tras casi 4 años recluido. Foto: GEC.

CASO

Como se conoce, el juez supremo César San Martín Castro anuló la sentencia de siete años de prisión impuesta al exgobernador regional Elmer Cáceres Llica, por el delito de colusión agravada cuando se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Caylloma.

En ese sentido, el magistrado indicó que el proceso judicial presentó vicios, entre ellos la incorporación de un testigo, cuya declaración modificó los términos de imputación sin haber sido debatida por las partes. Por ende, se anuló la condena y dispuso la realización de un nuevo juicio oral en primera instancia.

Dicha sentencia se ejecutó cuando Cáceres Llica, habría autorizado la compra irregular de bienes por un monto de S/21 460 para el coliseo municipal La Montera en Chivay, cuando era alcalde de Caylloma, del 2011 al 2014.