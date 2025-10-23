La muerte de la psicóloga Patricia Sucacahua Valencia, de 32 años, durante la operación estética a la que fue sometida en una sala de cirugía del Hospital Municipal de Arequipa, alquilada por el médico Dennis Vargas Torres ,aun no se ha esclarecido por lo que sus familiares exigen a las autoridades que la investigación se realice con transparencia.

La mañana de ayer, a casi dos días de ocurrido el fallecimiento de Patricia, recién los peritos de criminalística de la Divincri, agentes de Homicidios y la fiscal del caso pudieron inspeccionar el quirófano que se mantuvo cerrado.

Justicia. Según Paúl Meléndrez, cuñado de la víctima, a través de la abogada del médico responsable de la operación, se entregaron las llaves y, aparentemente, el celular de la fallecida que también estuvo en poder del galeno. Tras la diligencia no se pudo obtener nada de interés criminal ya que la sala estaba limpia.

“Era de esperarse”, dijo el cuñado de la fallecida. “Lo que exigimos como familia es que la investigaciones se desarrollen de manera transparente y que no se blinde a ninguna persona”, dijo Paúl quien cuestionó la política del hospital municipal que permitió el alquiler del quirófano a un profesional que no cumpliría con los requisitos necesarios para realizar cirugías estéticas. “Ese medico no tiene la especialidad para hacer este tipo de operaciones”, agregó.

NECROPSIA

Ayer, también se realizó la necropsia al cadáver de la psicóloga y tras varias horas de estudio se determino que falleció por un “edema cerebral y pulmonar” que es la acumulación de liquido en ambos órganos; sin embargo, aun se desconoce qué lo provocó por lo que se han dispuesto estudios complementarios.

Patricia ingresó al quirófano para una lipotransferencia a las 2 de la tarde del lunes y dos horas después fue llevaba a la clínica Arequipa, donde ingresó sin vida.