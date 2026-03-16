Los familiares de Carla Chiguay, una joven gestante asesinada en julio de 2025, protestaron hoy para exigir justicia con una condena de cadena perpetua y al considerar erroneamente que el delito había sido tipificado como homicidio y no como feminicidio. Sin embargo, desde el Ministerio Público, informaron que la investigación se calificó como feminicidio agravado.

De considerarse como homicidio, se reduciría la pena a favor del presunto autor del crimen, pero desde la Fiscalía confirmaron que al formular la acusación como feminicidio se solicitó una pena de 20 años y 4 meses de pena privativa de la libertad y no 16 años como indicaron los familiares.

El presunto autor del crimen es Nicanor Vilca Flores, expareja de la víctima. Pilar Chacón, hermana de la víctima, indicó que el responsable debería ser sentenciado a cadena perpetua por la muerte de dos personas, ya que Carla tenía cuatro meses de gestación al momento del crimen. “Debe pagar por la vida de mi hermana y de su hijo”, expresó.

De acuerdo con la familia, el caso presenta agravantes que, consideran, deberían ser considerados por la justicia. Según los resultados de la necropsia, la joven fue estrangulada y su cuerpo fue hallado dentro de un saco en una vía de ingreso al distrito de Chiguata.

Mujer hallada sin vida en paradero, de ingreso a Chiguata. Foto: GEC.

No obstante, el fiscal Rainier Salas también habría tomado en cuenta circunstancias atenuantes para el acusado, como tener una responsabilidad restringida por ser menor de 20 años, y la ausencia de antecedentes penales.

La prisión peventiva del presunto autor del crimen vence el 3 de abril y el Ministerio Público solicitará la ampliación del plazo, luego de la audiencia de acusación, la cual está programada para este miércoles 18 a las 8:30 de la mañana.

Los familiares señalaron además que el presunto autor habría citado a Carla con engaños. Según indicaron, tras enterarse del embarazo, el hombre le habría pedido que abortara, a lo que ella se negó.

La cuñada de la víctima agregó que, de acuerdo con la necropsia, Carla falleció por asfixia, lo que evidenciaría que sufrió una muerte violenta y prolongada. Por ello, la familia presume que el crimen habría sido planificado.

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