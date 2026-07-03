FBC Melgar tuvo una jornada perfecta en sus divisiones menores formativas al vencer a Cusco FC en los dos partidos correspondientes a la Fecha 6 de la Liga Nacional Juvenil, disputados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en el distrito de Mollebaya, Arequipa.

TE PUEDE INTERESAR: Copa de la Liga: Liga de Fútbol declaró infundado reclamo de FBC Melgar contra CD Moquegua

GOLEADA

En el primer encuentro, iniciado a las 12:30 p.m., la Sub-16 rojinegra goleó 5-2 a su similar Cusco FC, con las anotaciones de Dominic Quispe, Luis Mogrovejo, Carlos Dueñas y el doblete de Alexandro Ventura.

Con este resultado, Melgar sumó tres puntos más como local en la competencia y se mantiene líder en su respectivo grupo con 18 puntos.

Por su parte, la Sub-18 de FBC Melgar también se impuso a Cusco FC, con marcador de 3-1, gracias a los goles de Alejandro Sotomayor y el doblete de Roberto Cervantes. Con este triunfo, el conjunto juvenil rojinegro acumula 18 unidades y continúa sumando puntos importantes en el torneo.

Ambos encuentros se jugaron a puertas cerradas y marcaron el inicio de la rueda de revanchas de la Liga Nacional Juvenil, en la que las divisiones menores de FBC Melgar buscan mantener su buen nivel frente a los representantes cusqueños.