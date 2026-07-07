El presidente de la Federación de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, no afirmó ni negó que miembros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) estuvieran involucrados en los actos vandálicos en contra de la obra de la sede judicial de Cerro Colorado, y volvió a señalar que el diálogo solo será con los titulares de la empresa a cargo, en relación a la constratisa de APM Contratistas Generales y Máxima Internacional.

“Nosotros los trabajadores tenemos estatutos y reglamentos, si detectamos, como lo hicimos en Mollendo, detectamos que hubo trabajadores que hicieron mal y fueron expulsados del sindicato”, expresó en la sede de la FDTA.

Sobre la detención del secretario general del STCCA, Lugue Espinoza, José Luis Chapa manifestó desconocer la situación actual, debido a que no se encontraba Arequipa, desconociendo si Espinoza lideró estos actos contra el orden público.

Chapa reiteró que la protesta es por el despido de miembros del comité de obras, que representan al STCCA, además, alegó que la empresa no estaría cumpliendo el primer convenio firmado en el que se acordaba la participación del 40% de trabajadores de este sindicato en la obra.

Aunque hace dos semanas se abrió una mesa de diálogo en el Gobierno Regional de Arequipa y en el Consejo Regional de Arequipa, esta no tuvo resultados, debido a que los sindicalistas mantienen su postura de solo dialogar con los dueños de Máxima Internacional, empresa con la que se firmó el convenio para la ejecución del proyecto mediante obras por impuestos.

“A la Gerencia de Trabajo no le tengo confianza, pero si va a estar ahí, bienvenido sea, pero yo creo que la mesa de trabajo la debe conducir, digamos el gobernador regional”, agregó.