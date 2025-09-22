Este lunes se inauguró en el Fundo El Fierro la Feria Artesanal, Artística y de Emprendedores, como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo. El evento se extenderá hasta el 3 de octubre y reúne a 38 artesanos locales, junto a invitados de Cusco e Ica, quienes exhiben desde joyería y textiles hasta dulces tradicionales.

La subgerente de Artesanías de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Giovana Rivera Abarca, explicó que estas actividades buscan fortalecer la comercialización y generar un mayor contacto entre los creadores y el público. “Queremos que los visitantes no solo conozcan la riqueza cultural de Arequipa, sino que también se lleven un recuerdo hecho a mano que tiene detrás, identidad y tradición”, sostuvo.

Rivera destacó además que Arequipa cuenta con alrededor de 3,600 artesanos registrados en 17 líneas de trabajo, siendo la textilería la actividad más predominante, especialmente en el Valle del Colca. Le siguen la talla en piedra, la joyería y la bisutería. Según señaló, esta cifra continúa en crecimiento, aunque su actualización depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

La funcionaria agregó que actualmente se impulsa capacitaciones en innovación, formalización y uso de herramientas digitales para que los artesanos estén preparados frente a los retos actuales del mercado.

“Estamos trabajando en temas como billeteras digitales, redes sociales y articulación con instituciones como la SUNAT, con la mira puesta en que nuestros artesanos puedan incluso proyectarse hacia la exportación”, indicó.

Feria Artesanal, Artística y de Emprendedores en Arequipa. Foto: GEC.