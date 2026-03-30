Los 254 establecimientos de salud de la región Arequipa, entre hospitales y centros de salud fueron declarados en alerta amarilla para fortalecer la capacidad de respuesta durante estos días de Semana Santa, ante el incremento de riesgos, asociados a las actividades a desarrollarse durante el feriado largo.

Según la Gerencia Regional de Salud (GERESA) la medida ingresa en vigencias desde las 00:00 horas del miércoles 01 de abril hasta las 00:00 horas del 06 de abril de 2026, días en los cuales se activarán protocolos de vigilancia, organización y disponibilidad de recursos humanos y logísticos en toda la red de servicios de salud.

La permanencia de los profesionales de la salud y el reforzamiento de la operatividad de los servicios críticos, garantizará la atención ininterrumpida en áreas estratégicas como Emergencia, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Centro Quirúrgico, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes, priorizando la resolución oportuna de casos de urgencia y emergencia.

En esta situación, también se encontrarán en operatividad permanente las pocas ambulancias que existen en los hospitales y centros de salud, así como el adecuado funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, según la Gerencia, facilitando el traslado de los pacientes entre los diferentes establecimientos de acuerdo a la necesidad.

En feriados largos como el que se avecina, las demandas de atención en los hospitales aumentan por lesiones traumáticas, enfermedades gastrointestinales, golpes de calor y descompensaciones asociadas al consumo excesivo de alimentos y alcohol, especialmente en provincias con alta afluencia turística como Camaná, Islay y Caylloma.

Ante cualquier situación de urgencia o emergencia, los pobladores deben comunicarse de manera gratuita con el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) a través de la línea 106, disponible las 24 horas del día.

VIDEO RECOMENDADO