La Feria Arequipa, Perumin 37 y los conciertos realizados durante el segundo semestre de 2025 no dejaron ningún ingreso al Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Según el consejero César Huamantuma, presidente de la comisión investigadora del manejo de Cerro Juli, tampoco se firmaron convenios ni contratos para el uso del recinto, pese a tratarse de eventos de gran magnitud y alto movimiento económico.

A esto se suma que en el Informe N.° 00120-2026-MIDAGRI-SG/OGA el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego deslinda responsabilidades asegurando que el campo ferial fue transferido al Gobierno Regional de Arequipa el 16 de julio de 2025, por lo que desde esa fecha la entidad regional asumió de manera exclusiva la administración, control y regulación de cualquier actividad desarrollada en el predio.

“Cabe precisar que (…) el Midagri ya no tenía bajo su administración ni gestión el referido inmueble, por lo que no tenía injerencia alguna en las actividades”, señala el informe en referencia a Feria Arequipa y Perumin 37.

Según Huamantuma, pese a que el Midagri firmó convenios con tres entidades para el uso del predio: con Backus en 2024 para conciertos y con una adenda en junio de 2025; con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú para la realización de Perumin 37; y con la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa para otros eventos en 2025. Estos perdieron validez tras la transferencia, por lo que era responsabilidad del Gobierno Regional suscribir nuevos contratos o dar continuidad formal a los acuerdos, tal como recomendó el propio ministerio.

Según el convenio suscrito en 2018 entre el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Asociación Empresarial Cerro Juli, por tres ediciones de Perumin se estableció una contraprestación de S/ 3 millones, de los cuales el 25% sería entregado en efectivo y el 75% en obras a favor del recinto ferial. Sin embargo, en la última edición realizada y por la falta de contratos o convenios, el GRA no recibió ningún ingreso.

A esto se suman los aproximadamente 4 conciertos y el ExpoAgro, también realizados en el campo ferial, los cuales tampoco generaron ningún ingreso para el GRA.

Humanatuma señaló que el caso será elevado al pleno del Consejo Regional y posteriormente al Ministerio Público.