Este lunes 28 de julio la presidenta Dina Boluarte brindará su Mensaje a la Nación a las 11:10 horas en el Congreso por el 204° Aniversario de la Independencia del Perú. Ante ello, autoridades arequipeñas piden que el discurso sea breve y no dure cinco horas como el año pasado. Esperan escuchar soluciones para la minería ilegal y presupuesto para cerrar brechas.

El gobernador Rohel Sánchez enfatizó que el mensaje debe priorizar el problema con la informalidad en el sector minero y proyectos sobre la seguridad alimentaria. También alegó que obras como Majes Siguas II y el Hospital Goyeneche tienen avances técnicos, pero requieren presupuesto del Ejecutivo, esperando que se pronuncie al respecto. Otro de los asuntos a considerar en este mensaje será la inversión para el destrabe de obras, mejoramiento de servicios y el fomento de la descentralización.

ALCALDES

Alcaldes distritales criticaron que la jefa de Estado no haya hecho realidad sus anuncios del discurso presidencial del 2024. Sergio Bolliger, burgomaestre de Yanahuara, sostuvo que el mensaje debe enfocarse en estabilidad institucional, económica y en garantizar elecciones transparentes. También señaló que los megaproyectos regionales no avanzarán si no hay liderazgo político desde Arequipa.

Godofredo Delgado Dueñas, alcalde de Tiabaya, consideró que el discurso debe durar máximo una hora y transmitir confianza a la población. Criticó que el mensaje de 2024 no se tradujo en hechos concretos y subrayó que la población ya no espera promesas, sino decisiones que generen impacto directo e inmediato.

Por su parte, Fredy Zegarra, autoridad de José Luis Bustamante y Rivero, fue enfático en señalar que “el recuento es un cuento” y que en los doce meses restantes solo se deben anunciar medidas de corto plazo.

El alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, dijo que espera que la mandataria anuncie el apoyo a obras de importancia en la ciudad, como el puente Umapalca, la autopista Yura-Yuramayo, qué juntos superan los 400 millones de soles. “Como ciudadano arequipeño y después como autoridad también tenemos las mismas expectativas. Ojalá que la presidenta (Dina Boluarte) se dé cuenta de que Arequipa es la provincia más importante después de Lima y por ello debe invertir en infraestructura vial”, manifestó el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera.