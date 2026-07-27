Fiestas Patrias: Pasajes interprovinciales bajan, pero siguen altos en Arequipa

Luego de que los pasajes interprovinciales se incrementaron hasta en un 100% entre el 24 y 25 de julio por la alta demanda de viajeros durante el inicio del feriado largo por Fiestas Patrias, este lunes 27 de julio las tarifas comenzaron a descender ligeramente, aunque todavía se mantienen por encima de sus precios habituales.

En el terminal terrestre de Arequipa, los pasajeros informaron que el pasaje a Cusco se vende desde 80 soles, mientras que el viaje a Juliaca cuesta 50 soles y a Sicuani también a 80 soles. Si bien estos montos siguen siendo elevados, representan una reducción respecto a los días previos, cuando estos boletos superaban los 100 soles.

En el caso de Lima, los pasajes, que llegaron a venderse entre 150 y 190 soles durante el mayor movimiento de viajeros, ahora se ofrecen desde 130 soles. Para Tacna, las tarifas fluctúan entre 40 y 60 soles, dependiendo de la empresa de transporte y el horario de salida.

No obstante, representantes de diversas empresas de transporte advirtieron que esta disminución podría ser temporal. Indicaron que entre el 28 y 29 de julio los precios podrían volver a incrementarse debido al retorno masivo de personas que viajaron por el feriado y deben regresar a sus ciudades de residencia para retomar sus actividades laborales y académicas.

Se recomienda a la población a comprar sus boletos con anticipación para evitar pagar tarifas más altas en los días de mayor demanda.