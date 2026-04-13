El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el plazo de 30 días por el presunto delito electoral contra quienes resulten responsables, tras detectarse el abandono de una mesa de sufragio durante el proceso de escrutinio en Arequipa. Entre los investigados figurarían los miembros de mesa.

La disposición fue adoptada por el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa, luego de recibir un reporte que alertaba sobre la ausencia de miembros de mesa en el colegio San Juan Bautista La Salle en el Cercado de Arequipa, dejando el material electoral sin custodia.

El hecho fue reportado por una fiscalizadora electoral quien advirtió que la mesa N.º 007497 se encontraba vacía y con las actas expuestas, sin las garantías de seguridad requeridas, durante la madrugada del lunes 13 de abril.

Tras la verificación y el registro fotográfico de lo ocurrido, se solicitó la intervención policial. Horas después, efectivos de la Policía Nacional, junto a representantes del Jurado Nacional de Elecciones y personal de la ONPE, procedieron al recojo y resguardo del material electoral.

El fiscal provincial Herbert Rivera Begazo dispuso que la investigación para recoger los testimonios de los fiscalizadores, miembros de mesa, personal electoral y efectivos policiales involucrados.

El abandono de los miembros de mesa fue reportado esta mañana por el coordinador de la ODPE Cerro Colorado.